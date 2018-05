Rød blok tabte slaget om bevaringsværdigt kulturmiljø

Sagen om Nørvang handler kort fortalt om, hvordan beboelsesejendommen på Nørvang 93-97, der brændte sidste år, må genopbygges. Byggeringen Esbjerg A/S havde bedt om lov til at genopbygge og ombygge den tidligere halvanden etages boligejendom til tre etager med et indgangsparti fra gården, svalegange og inddragelse af en del af gårdarealet til parkering. Det var S og SF i Plan & Miljøudvalget, hvor ansøgningen først blev behandlet, stærkt imod, det samme var embedsmændene på Esbjerg Kommune, og Esbjerg Kommunes Byfond kaldte det efterfølgende for mangel på respekt for et bevaringsværdigt og helt unikt kulturmiljø at give tilladelsen.

Hvis man i Ribe havde støttet alle private initiativer, så havde Ribe ikke været Europas smukkeste, mindre by i dag. At lokalplanen siger, at man kan bygge meget højere, ændrer ikke på, at området i Kommuneplanen er betegnet som særligt værdifuldt kulturmiljø.

- Det var under bæltestedet at fyre sådan en bemærkning af, lød det fra Boesen, inden Hans Erik Møller fik ordet:

- Den problemstilling har Vor Herre i samarbejde med en ung mand gjort let - for ingen ønsker vel en brandtomt bevaret. Bygherreønsket er blot at kunne projektere en nyopførelse efter samme vilkår som dem, der har ligget til grund for det kommunale byggeri på modsat side af gaden. Bygherren ønsker at bygge i tre etager - som genboen - med altangange og adgang på bagsiden - som genboen, og en mulighed for gårdparkering - som genboen, sagde Sønderby blandt andet, hvilket fik Hans Erik Møller (S) til at fægte med armen mod borgmesteren for at blive skrevet på talerlisten.

- Der er tale om, at en meget snæver kreds i forvaltningen har foretaget en smagsmæssig vurdering og indskrevet et byggeri som bevaringsværdig for år tilbage, lød det fra Sønderby, der også påpegede, at der jo ikke var tale om en nedrivningssag:

Det var Hans K. Sønderbys udtalelser om, at han ikke gav meget for prædikatet "bevaringsværdigt", der satte debatten i brand:

Under bæltestedet

- Ja, det er virkelig under bæltestedet at skyde efter en forvaltning i byrådssalen, når medarbejderne ikke har mulighed for at tage til genmæle. Det er helt ude i hampen, Hans K. Sønderby. Du mener måske det samme om Esbjerg Kommunes Byfond, lød det opbragt fra Hans Erik Møller, der også sendte stikpiller til De Konservative og Borgerlisten for deres indlæg i debatten.

May-Britt Andrea Andersen (K) havde kort forinden meddelt, at det ikke er en konservativ opgave at støtte kommunen i at stille hindringer op for erhvervslivet, ligesom hun mente, at forvaltningens afvisning af bygherrens ønske nærmede sig bevist benspænd:

- Det virker modstridende for mig, at der ikke kan gives tilladelse, når der søges om noget, som holder sig inden for lokalplanen. Så burde man for længe siden have korrigeret i lokalplanen, sagde hun blandt andet, mens Henrik Vallø (Borgerlisten) ikke var mindre skarp i sin kritik:

- Hvordan ville sagen have stået, hvis det var en støttet boligforening, der ville bygge? Måske der så uden problemer kunne være bygget yderligere en etage? Vi skal huske at behandle alle ens og ikke bremse privat byggeri med fnidder, for det vel ikke sådan, at vi kun mangler boliger i Esbjerg, når det er offentligt støttet byggeri, lød Borgerlistens salut.