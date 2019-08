Esbjerg Kommune: Esbjerg Festuge er sædvanligvis et kæmpe tilløbsstykke, og det samme plejer at gælde for den åbningsreception, festugen traditionen tro holder for blandt andre politikere fra Esbjerg Byråd, sponsorer og andre venner af festugen med ledsagere.

Men denne gang skal Esbjerg Kommunes Eventsekretariat, der står for festugen, ikke regne med at se den røde fløj i byrådet. Årsagen er, at receptionen denne gang er flyttet fra lokaliteterne i Ting- og Arresthuset til Restaurant Posthuset på Torvet, og her har man ikke overenskomst med personalet. Det har direkte ført til, at store dele af venstrefløjens byrådsmedlemmer boykotter receptionen, hvortil der er inviteret omkring 200 personer.

Byrådsmedlem Rasmus S. Rasmussen (S) var først til at meddele, at han ikke dukker op - og af den årsag - og avisen er vidende om, at i hvert fald byrådsmedlem Hans Erik Møller (S), Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S) samt gruppeformand for Socialdemokratiet, Søren Heide Lambertsen, heller ikke vil indfinde sig til receptionen af samme grund.

Rasmus Rasmussen er - sammen med partifællen Hans Erik Møller - i øvrigt kendt for at gå meget nidkært op i faglige forhold. De to havde forud for kommunalvalget i 2017 gjort en dyd ud af at bestille deres valgplakater hos Grafisk Trykcenter i Esbjerg og således ikke være med i den samlede bestilling på cirka 1.200 valgplakater, der endte i Tyskland uden forhåndsgaranti for, at partiets mærkesag om ordnede løn- og arbejdsforhold, kædeansvar og modstand mod social dumping blev overholdt.