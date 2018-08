Roderi på EFE gjorde produktionsskolen venneløs

Kaosset på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole var en del af forklaringen på, hvorfor der ikke var ret mange om buddet, da kommunen i foråret gik på jagt i andre kommuner efter samarbejdspartnere til den nye FGU-uddannelse.

Esbjerg: Der var ikke ligefrem kø foran Esbjerg Rådhus, da kommunen i foråret begyndte at spejde efter samarbejdspartnere til den nye forberedende grunduddannelse (FGU), og det var ikke uden undren, at Esbjerg Byråd i maj godkendte et smalt samarbejde med Varde og Fanø kommuner. - Også andre kommuner i Region Syddanmark er inviteret med ind, men de har ønsket at gå andre veje, kommenterede Borgerlistens Henrik Vallø, formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, dengang i byrådssalen. Nu viser det sig, at Esbjergs manglende popularitet blandt andet skyldtes de kaotiske forhold i og omkring Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE).

FGU Beslutningen om at etablere en fælles FGU kommer efter, at regeringen og en bred kreds af Folketingets partier i oktober 2017 indgik "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".





FGU'en er en samling af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. De samles i et forsøg på at få gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.





Esbjerg, Fanø og Varde kommuner samarbejder om tre skoler - placeret i Esbjerg, Ribe og Varde - mens moderinstitutionen skal ligge i Esbjerg. Kolding og Vejen kommuner er blevet enige om et samarbejde med en skole i hver kommune, og moderinstitutionen placeret i Kolding. De fire sønderjyske kommuner, Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, har slået sig sammen og i trekantsområdet samarbejder Vejle, Fredericia, Middelfart og Billund.





Ingen tillid I Varde lagde produktionsskolens formand, Birger Filskov (S) ikke skjul på, at han syntes, et samarbejde med Esbjerg var en dårlig idé. - Jeg havde hellere set, at vi var gået til Ringkøbing-Skjern. Dels fordi, jeg mener, at de er et bedre match, hvad angår størrelse og erhverv, men også, fordi vi havde en fornemmelse af, at det stod skidt til på skolen i Esbjerg. Desværre kunne vi på daværende tidspunkt ikke dokumentere, at der var problemer på EFE, siger bestyrelsesformanden. I Vejen protesterede produktionsskolen også over udsigten til et muligt samarbejde med Esbjerg. - Vi havde ingen tillid til skolen i Esbjerg, og det lagde jeg heller ikke skjul på, siger forstanderinde Pia Elena Glaser, der var lettet, da Vejen i stedet slog sig sammen med Kolding. Anderledes gik det i Varde. Selv om man undersøgte, om det var muligt at samarbejde med andre, valgte man i sidste ende at takke ja til et samarbejde med Esbjerg og Fanø. - Det er klart, at beslutningen gjorde os nervøse, og det var med god grund, viser det sig. Omvendt nytter det heller ikke noget at pege fingre og sige "hvad sagde jeg". Beslutningen er taget, og nu må vi få det bedste ud af det. Også selvom EFE er gået konkurs, siger Birger Filskov.