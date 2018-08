Festivalen Made In Esbjerg buldrer fra i dag og til og med lørdag derudaf med 30 dygtige bands med relation til Esbjerg. Og i år er der skruet lidt ekstra op for budgettet, for Esbjerg musiklivs lille hjertebarn fylder 10 år. Det fik 350 til at købe billet i forsalg.

ESBJERG: En 10 års fødselsdag kræver sange. "Made In Esbjerg"s bliver sunget af WhoMadeWho, Kellermensch, Marvelous Mosell, The Asteroids Galaxy Tour. Og den slags.

For når Esbjergs intime festival i år fejrer, at den for 10. gang omdanner Tobakken til et mekka af ny og spændende musik med Esbjerg-blod i årerne, skal det brage. Sidste år fik de tre dages festival stor ros fra nær og fjern og en flot rekord af daglige koncertgæster på 900 hver dag, men i år skal gerne blive endnu bedre. Det skarpe hjørne skal markeres med stil.

- Jeg synes selv, vi i år præsenterer det bedste program til dato. Både med de helt store navne som for eksempel Marvelous Mosell, WhoMadeWho, Kellermensch og Tobias Kippenberger, som er tidligere forsanger i The Floor Is Made Of Lava. Men også med alle de gode, men mindre kendte Esbjerg-bands, vi har på. Vi prøver jo hvert år at få flest muligt trukket ud af øvelokalerne og ned for at lave showcases og komme i spil til festivalen, siger arrangør Erik Lodberg.

Sammen med René van Woerkom fra Konfus er han en af hovedkræfterne bag Made In Esbjerg. En festival, der kom til verden på Tobakkens scene i 2009, men som allerede i årene forud var spiret frem som idé blandt to unge esbjergensere, der savnede noget mere Esbjerg-musik under Esbjerg Festuge.