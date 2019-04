Rock på skoleskemaet i Bramming

Lys fremtid

- Det liv, der er i musiklokalerne er ikke mindre inspirerende end arrangementet. I stort set alle frikvarterer, hele ugen lang, er jeg i musiklokalet for at låse op for elever, der fordyber sig i faget musik. De spiller, de lærer af mig, de lærer af hinanden, de lærer af sig selv og om sig selv. De udfordrer sig selv og de forpligter sig selv og hinanden på den gode måde. De lærer mere end de ved, at de lærer, siger overlærer Adam Beverly og forklarer, at valgfagseleverne kun er en del af det. Der sker også vildt meget musik på mellemtrinnet.

Igen i år spiller "Guitar Værksted" således til "Schoolyard ROCK" - og de går kun i 4. og 5. og 6. klasse, så for Adam Beverly ser fremtiden lys ud for musik i udskolingen, også om et par år.

- Jeg tror 100 procent på, at udbyttet af den læring, der foregår i musiklokalet er dybere end en test eller måling kan bevise. Vi satser på musikken her på Bakkevejens Skole - og det virker. Vores elever vokser på mange flere måder end vi kan se på den store scene, siger Adam Beverly.