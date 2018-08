Rock-forsanger har Esbjerg med i musikken

Sebastian Wolff gik rundt i Esbjergs gader og lyttede til musik som barn, inden han begyndte selv at spille. Byen har altid betydet meget for rockmusikeren, og hans baggrund træder også frem i hans musik.

Esbjerg: Før han selv begyndte at spille, nød han at have musik i ørerne, mens han kørte rundt som avisbud. I folkeskolen startede han på et guitarhold, og han begyndte at spille musik med nogle kammerater fra Bakkeskolen. Siden dengang har Sebastian Wolff følt sig som en del af musiklivet i Esbjerg.

Han har været frivillig i Konfus i mange år, hvor han både hjalp til som lydmand og hjalp andre med at indspille musik. Han er ikke i tvivl om, at det har haft stor effekt på hans musikliv, at han kommer herfra.

- Det kommer også til udtryk i vores musik, at vi er herfra. Selvom vores musik larmer og er højt, har det også en ro over sig, som passer godt til vestkysten. Det former musikken, siger han.