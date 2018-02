Roagerbrødre er startet som entreprenører

- Vi dækker både Ribe og Bramming, men vi kan også tage til Esbjerg, Kolding eller Sønderborg. Vi har nogle projekter i bogen nu, men vi vil gerne have flere, og så kan vi også leje os selv ud til andre virksomheder, siger Mike Aaskov og tilføjer, at de eksempelvis både kan lave belægningsarbejde, betonarbejde, sætte hegn op og lave haver, ligesom de om et års tid kan lave kloakarbejde, når Kenny bliver færdig som kloakmester.

Brødrene er vokset op i Roager, og her bor Mike Aaskov også stadig, mens Kenny bor i Vejrup ved Bramming. Og det er også her Aaskov Entreprenør har base.

- Vi er vant til at samarbejde, og det er faktisk lige før, at vi kan læse hinandens tanker. Jeg kan for eksempel blot pege et sted hen, når jeg sidder i gravemaskinen, og så ved Kenny, hvad han skal gøre, siger Mike Aaskov.

- Det har længe været min drøm at blive selvstændig. Det har ligget naturligt til mig at være selv, tilføjer Kenny Aaskov, mens Mike naturligvis var med på ideen om at arbejde sammen.

- Vi er et godt team og rigtig effektive. Når vi er sammen, så sker der virkelig noget, og det er vores styrke, siger Kenny Aaskov, som var den, der pressede på for, at de skulle starte firmaet.

Begge er ordblinde

Det har ikke været lige til for Mike og Kenny Aaskov at skulle starte op som selvstændige. En lille sløjfe på det er nemlig, at begge brødre er ordblinde.

- Det har uden tvivl været en kamp for især mig, at jeg er meget ordblind. Men det er en udfordring, som vi kæmper os igennem. Det har ligget til os fra barndommen, at skulle gå vejen med at arbejde med vores hænder, siger Mike Aaskov, mens Kenny tilføjer, at hans kæreste hjælper lidt med bogføringen.

De to brødre håber, at deres firma kan få et godt ståsted, men det behøver ikke blive for stort, understreger de.

- Drømmen er få bygget en lille fast kundekreds op og maksimalt være 4-5 mand. Det er også vigtigt for mig at have en god dialog og ordentlig kontakt med kunderne, siger Mike Aaskov.