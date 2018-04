Roager vandt over vindmøllerne - nu kommer kæmpemasterne

Det er kun omkring et år siden, borgerne i Roager vandt kampen mod de 19 store vindmøller, Esbjerg Kommune planlagde at opsætte i naturområde vest for Roager. Tirsdag meldte Energinet ud, at planlagte elmaster på strækning fra Endrup til grænsen kommer til at gå igennem det samme område, men lokalt byrådsmedlem maner til besindighed i forhold til en ny kamp for naturen.

Roager: Tirsdag kom udmeldingen fra Energinet om, hvor man mere præcist planlægger at opføre de kæmpemaster med luftledninger, der skal gå mellem Endrup og Niebüll umiddelbart syd for grænsen.

Energinet har på sin hjemmeside offentliggjort et detaljeret kort over linjeføringen, hvor man kan se, at elmasterne vil sno sig igennem et område ved Sneum Å-dal, sydover igennem området mellem Bramming og Gørding, vest for Jernved tæt på Jernved Mejeri, igennem det store naturområde ved Ribe Østerå mellem Ribe og Varming samt videre sydover til det område vest for Roager, hvor netop har haft held til at vinde kampen mod de kæmpevindmøller, der skulle have været sat op netop her.

For byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager vil det være godt, gammeldags træls, hvis det ender med, at Energinet opfører de mere end 40 meter høje master tæt på Roager, men han mener det endnu er for tidligt at sige, hvad man i Roager vil gøre i forhold til at kæmpe imod elmasterne.

- Jeg har kun lige set tegningerne, så nu skal vi til at sætte os ind i, hvor meget modstand, der vil komme herudefra, efterhånden som informationerne om projektet begynder at komme ind. Det skal være mere konkret, før vi tager endeligt stilling til det, siger Alex Sørensen, der mener der er stor forskel på kæmpevindmøllerne og de måske kommende elmaster.