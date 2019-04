Roager frygter at blive snydt i nyt projekt med kæmpevindmøller

Byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager er ikke begejstret for nye vindmølleplaner tæt på kommunegrænsen mod Tønder. Han ved, at Esbjerg Kommune intet kan stille op overfor planerne, men håber, at Roager får en større del af det økonomiske udbytte fra møllerne.

Men selv om generne også vil ramme Roager-området, så vil byen ikke få del i den fond på 10 mio. kr., der etableres til udvikling af landdistrikterne i hele Tønder Kommune. De 18 kæmpemøller vil give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne i Tønder Kommune på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede, 30-årige levetid, hvilket svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner til deling mellem Rejsby, Vodder og Brøns.

Men Roager har intet at skulle have sagt i sagen, fordi møllerne er i Tønder Kommune, men Roager ligger så tæt på, at landsbyen i lighed med Rejsby, Vodder og Brøns i Tønder Kommune alligevel vil modtage et engangsbeløb på 2,5 mio. kr.

Faktisk vil møllerne stå så tæt på kommunegrænsen, at selve projektområdet rækker 1080 meter ind i kommunen, ligesom området for geneerstatning når hele 1720 meter rundt om de 18 møller, og derved kommer hele planlægningen af en ny vindmøllepark meget tæt på Roager. En landsby, der tilbage i 2017 var med til at få ændret kommuneplanen, så det ikke fremover er muligt at etablere nye vindmøller i tre omdiskuterede områder i den sydlige del af Esbjerg Kommune.

Roager: Selv om det nye, store vindmølleprojekt er under udvikling ved Haved Lundsmark ved Rejsby i Tønder Kommune, så trækker de 180 meter høje vindmøller lange skygger ind over kommunegrænsen til Esbjerg.

Alex Sørensen mener det nye projekt i Tønder Kommune er mere spiseligt end de planer, der senest var for vindmøller omkring Roager, og hvis alt i projektet er overholdt, så mener han at man i Roager bør forsøge at få mest muligt ud af vindmøllerne. For som de nuværende planer er, så mener han, at Roager kan blive snydt ved ikke at en større del af de voldsomt mange millioner kroner, der lokalt er på spil i projektet.

- Hvis plangrundlaget er i orden, så kan vi ikke gøre noget, og Esbjerg Kommune kan formelt set ikke gøre andet end at komme med et høringssvar, når den tid kommer. Det, jeg nok er allermest bekymret for, det er den lavfrekvente støj, der følger med, og de mange ubekræftede rygter, der er omkring denne støj, siger Alex Sørensen, der med sin ejendom syd for Roager kommer meget tæt på området for geneerstatning.

Beboer i Roager og medlem af Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Alex Sørensen (V) er ikke begejstret for vindmølleplanerne, men medgiver, at man i Tønder Kommune er i sin gode ret til at opføre møllerne.

Fornuftigt

- Det lyder jo helt vildt, de beløb der er i spil nu, og som jeg hører det, så kan der være endnu mere at hente end det, der er meldt ud indtil nu. Men hvorfor vi i Roager kun får engangsbeløbet på de 2,5 mio. kr., og ikke får en del af et senere økonomisk afkast, det synes jeg ikke er rimeligt. Det burde vi få, når vi ligger så tæt på, siger Alex Sørensen og forklarer, at man ikke bare kan sætte sig ud på marken og sige, at vi ikke vil have møllerne, men at borgerne selv må på banen med lokal modstand, hvis projektet føres ud i livet.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er enig med Alex Sørensen i, og han mener det ville være fornuftigt at lade være med at lade kommunegrænsen være afgørende, når betalingerne skal udmøntes, hvis de ligger lige så tæt på Roager som de andre tre byer, men ud over at give sin mening til kende kan Esbjerg som kommune ikke gøre noget i sagen.

- Vi kan ikke blande os, og formelt set kan vi ikke gøre andet end at indgive et høringssvar, hvis det er det man ønsker fra Plan & Miljøudvalget, siger Jesper Frost Rasmussen.