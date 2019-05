Roager dækker op til fest med ny frugtkøler til Brugsen

Sponsorcykelløbet til fordel for en ny frugtkøler var blot en af mange aktiviteter, som i disse dage finder sted i Roager i forbindelse med Idrætsugen.

- Opbakningen til den vigtige opgave det er, at bevare vores købmand, er stor, fortæller formanden.

Således gik det til, at Patrick Nielsen, Hans Henrik Ebsen, Henrik Olesen (Refsgaard Rullegræs), Kim Nielsen, Alex Sørensen, Jan Sørensen, Keld "Graver" Andersen, Janni Hjort Laugesen samt uddeler Calle Lauridsen lørdag i sjaskende regnvejr cyklede i en time på strækningen mellem den lokale brugs og kirken i Roager.

Roager: Hvad gør et stærkt lokalsamfund, hvis det mangler en ny frugtkøler til den lokale købmandsforretning?

Plads til flere

Senere lørdag kunne op imod 50 gæster godte sig i teltet ved Roager Stadion. Her havde byrådsmedlem Alex Sørensen (V) og hans mangeårige makker Mogens F. Jessen fået selskab af Jan Jessen, Skærbæk, på trompet. Alt var linet op til en hyggelig eftermiddag med musik og ikke mindst snaps og sild. Senere lørdag skulle - traditionen tro - Roager/Spandets bedste grillmester kåres.

Idrætsugen i Roager fortsætter indtil søndag. Programmet, som Kvik 70 har ansvaret for med koordinator og blæksprutte Jytte Thuesen i front, er spækket med aktiviteter.

Fredag står den blandt andet på børnedisco for årgang 0.-6. klasse, og lørdag er det de voksnes tur med en teamfest, der i år adskiller mænd og kvinder i et opdelt festtelt. På menuen for mændene står der go'e ben, flødekartofler, coleslaw og whiskeysovs, mens damerne får kylling, bacon, broccolisalat, flødekartofler og lys sovs.

Denne aften afsløres også, hvem der får Årets Skulderklap i lokalsamfundet, og med omkring 60 tilmeldte og 100 pladser i teltet er det ikke for sent af komme med, oplyser Jytte Thuesen.

Søndag slutter Idrætsugen med friluftsgudstjeneste ved sognepræst Therese Solten og senere helstegt pattegris og cykelringridning.