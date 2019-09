Ro i klasserne: Vittenbergskolen er blevet mobilfri

Ribe: Efter en prøveperiode har Vittenbergskolen i Ribe nu besluttet, at elevernes mobiltelefoner skal forblive i et aflåst skab, indtil det ringer ud fra sidste time.

Beslutningen er taget i et samarbejde mellem lærere, elever og ledelse på skolen efter en prøveperiode siden skoleårets start, og dermed kan eleverne ikke længere tage mobilen frem i frikvarterne for at tjekke Snapchat, Messenger eller tiktok.

- Overordnet skal det være med at til at give mere ro i klasserne samt til at fremme den trivsel og nærhed, der ellers har været ved at smuldre. Derudover er det også en fordel, at undervisningen kan komme hurtigere i gang efter frikvarterne, forklarer afdelingsleder Anna Kirstine Villadsen, der ifølge JydskeVestkystens oplysninger dog må konstatere, at elever snyder med mobilerne, blandt andet ved at aflevere brugte mobiler i kassen, og derved beholde deres rigtige mobil i skoletasken.