Ro i bandekrigen: Visitationszonen i Esbjerg ophævet

- Vi har ikke haft konfrontationer mellem de to grupper i halvanden måned og ingen er kommet til skade. Seneste episode var den 28. oktober, så derfor har vi valgt at lukke visitationszonen ned, siger politiinspektør Jens Langdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har truffet beslutningen, da der ikke længere er en anspændt situation i byen mellem de to lokale bandegrupperinger, ST-gruppen og KV-gruppen.

Der er ikke længere en anspændt situation mellem to grupperinger i byen, og derfor ophæves visitationszonen mandag klokken 18.00. Den har eksisteret siden 17. august.

738 visitationer I perioden har politiet gennemført i alt 738 visitationer Visitationerne har resulteret i følgende: En sag vedrørende fornærmelig tiltale mod politimand 20 færdselssager 1 konfiskation (skudsikker vest) 77 sager om lov om euforiserende stoffer 19 våbenlovssager 8 knivlovssager 1 sag vedrørende brud på ordensbekendtgørelsen 1 sag om lov om forbud mod visse dopingmidler 34 års fængsel Status pr. 17. december i forhold til antallet af fængslede 26 bandemedlemmer er fængslede 15 dømte medlemmer og relaterede har fået straffe på indtil videre 34 års fængsel. Flere domme anket En person udvist for bestandig To personer udvist betinget 5 personer idømt opholdsforbud efter straffelovens paragraf 79a - henholdsvis 3 x 1 år, 1 x 4 år og 1 x 6 år

Et af opgørene i bandekonflikten skete her i Storegade. Arkivfoto

Krig ikke afblæst

Politiet er ikke klar til at erklære bandekrigen afblæst.

- Dér er vi ikke helt endnu, men vi har hørt rygterne om en våbenhvile og fredsforhandlinger og vil gerne se det praktiseret i lidt længere tid, før vi kan sige, at der er ikke længere er en etableret konflikt, fortsætter politiinspektøren.

Han mener, at roen i bandekonflikten er opstået ved en blanding af politiets pres og et stort antal fængslede og dømte bandemedlemmer.

- At medlemmerne har fået udvisnings- og opholdsdomme har nok gjort indtryk på de resterende bandemedlemmer. Deres venner er taget væk fra gaden, og når de engang bliver løsladt, må de ikke komme i Esbjerg. Det er en synlig og direkte effekt af politiindsatsen, og det har en forebyggende effekt mod bandekriminalitet, forklarer Jens Langdal.

Flere toneangivende bandemedlemmer samt medlemmer, der var involveret i tre voldsomme episoder, der førte til visitationszonen, er nu fængslede.

- Vi har fået de rigtige bandemedlemmer væk. Det er med til at give ro at fjerne dem, der har viljen til at være aggressive, fortsætter han.

Han er godt tilfreds med, at visitationszonen kan ophæves, da det er et stort indgreb.

- Men visitationszonen er et af de redskaber, vi har i forhold til at skabe tryghed for borgerne. Og zonen har helt klart haft en effekt. Dertil kommer det generelle tryk, vi har haft mod grupperingerne i forhold til efterforskning og patruljering. Og den indsats fortsætter, også selvom der ikke længere er en visitationszone, fremhæver politiinspektør Jens Langdal.