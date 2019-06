Riskær brager igennem på Mandø

Klaus Riskær Pedersen fik to af de i alt 21 afgivne stemmer på den lille Vadehavsø. Det svarer til cirka ti procent af stemmerne.

MANDØ: Der var tre klare tabere ved dagens folketingsvalg på Vadehavsøen Mandø, hvor man har landets mindste afstemningssted.

Både Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet gik markant tilbage sammenlignet med folketingsvalget for fire år siden. Til gengæld fik den tidligere finansmand Klaus Riskær Pedersen - med partiet af samme navn - et flot valg, som i procent omregnet svarer til cirka ti procent. Klaus Riskær Pedersen fik således to stemmer af de i alt 21 afgivne stemmer på Mandø.

Stemmerne på Mandø fordelte sig således med 2015-valget i parentes:

Socialdemokratiet: 6 (5), Radikale Venstre: 1 (3), Konservative: 0 (1), Nye Borgerlige: 0 (0), Klaus Riskær Pedersen: 2 (0), SF: 2 (0), Liberal Alliance: 0 (2), Kristendemokraterne: 1 (0), Dansk Folkeparti: 1 (5), Venstre: 5 (11), Enhedslisten: 1 (0), Alternativet: 1 (5), Stram Kurs: 0 (0).

Benny Thomsen, som bor på Mandø og er med i valgbestyrelsen på Vadehavsøen oplyser, at der var i alt 23 afgivne stemmer på Mandø - heraf én blank stemme og en ugyldig stemme. Der er desuden afgivet to brevstemmer, som ikke er med i resultatet. Der er i alt 29 stemmeberettigede borgere på Mandø.

Om valgdagen beretter Benny Thomsen i øvrigt, at den forløb rigtig godt.

- Det har været en rolig og hyggelig dag - og en dag med god mad. Så det har været helt perfekt, siger Benny Thomsen.