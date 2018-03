Ripensisk Ju-Jitsu-kæmper vandt U21 VM

Ribe: I weekenden lykkedes det Sebastian Lund fra Ribe Ju-Jitsu at komme allerøverst på skammelen ved U21 VM i Ju-Jitsu, der blev holdt i Abu Dhabi.

Sebastian Lund vandt på sin vej fem kampe. Først mod en tysker 11-8, dernæst på "Fuld Ippon" 50-0 over en belgier. Tredje modstander var en russer, som han vandt 11-6 over. I semifinalen stod Sebastian Lund over for en anden tysker, som Sebastian Lund besejrede overlegent på "Fuld Ippon". Finalen var en modstander fra Grækenland, og selv om kampen var meget spændende, vandt Sebastian Lund med 12-6.

Jeppe Tellund fra samme klub startede også godt, og efter to vundne kampe over henholdsvis en kæmper fra Iran og fra Belgien var han i semifinalen, som han desværre tabte til en kæmper fra Slovenien. I kampen om bronze, stod Jeppe Tellund over for en modstander fra Italien. En meget tæt og spændende kamp, som italieneren desværre vandt med 6-5, oplyser Claus Prien Tobiasen, chefinstruktør i Ribe Ju-Jitsu