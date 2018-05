Ripensere flittige ansøgere til Nordea-fondens kystpulje

Nordea-fonden har modtaget 101 ansøgninger og været i dialog med næsten 500 idérige danskere, der vil have del i fondens 50 mio. kr. store pulje til aktiviteter langs kysterne. Vinterbadning er topscorer og flest forslag kommer fra Syddanmark til puljen, som man stadig kan nå at søge.

Sydjylland: Vinterbadning, bådaktiviteter og vandformidling er de aktiviteter, der flest gange går igen i de 101 ansøgninger, som Nordea-fonden har modtaget til sin 50 millioner kroner store Kystpulje. Siden lanceringen af puljen for to måneder siden har fonden været i dialog om ca. 470 idéer enten på telefon, online eller ved teltmøderne, og med 36 forslag fra Syddanmark tegner regionen sig for klart de fleste forslag, mens Sjælland med 23 forslag følger efter.

- Vi har et ønske om at fordele midlerne langs alle landets kyster, men vi kan se, at folk i Ribe-området er meget aktive og viser et stort, lokalt engagement. Ud af de 101 ansøgninger er tre fra Ribe og en er fra Bramming. Det er næsten ligeså meget som der er ansøgt fra hele Nordjylland tilsammen, hvis kun ni har indsendt ansøgninger, siger kommunikationschef Tine Wickers fra Nordea-fonden, der dog ikke ønsker at oplyse, hvad de konkrete projekter fra Ribe-Bramming området går ud på.