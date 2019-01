Ripenser realiserer drøm: Opretter fond til bevaring af Ribes Kulturarv

Thomas Nielsen fra Ribe er så træt af Esbjerg Kommunes ageren i forhold til at gøre brug af de mange gamle, skønne billeder fra Ribe, at han i stedet har oprettet en forening med det formål at drive en hjemmeside, så alle kan se billederne fra Ribes fortid.

- Jeg mener, at arkiverne i Esbjerg Kommune svigter formidlingen af de mange skønne billeder, der findes fra Ribe. De skal ikke ødelægges af grimme vandmærker, fordi man tror man skal tjene penge på vores fælles kulturarv, siger Thomas Nielsen, der nu har stiftet sin egen forening med det formål at drive en hjemmeside, hvor man frit kan se de mange skønne billeder fra Ribe - nye som gamle under navnet Ribe Fonden.

Thomas Nielsen, der tidligere administrerede hjemmesiden ribe.nu, modtager rigtigt gerne både nye og gamle billeder fra Ribe.Man kan enten se billederne, downloade billederne eller tage et skærmprint, men Thomas Nielsen forklarer, at det naturligvis er vigtigt, at man spørger om lov, inden man bruger billedet til andet end at beundre det selv. Thomas Nielsen har selv fået OK fra alle de fotografer, der bidrager med nutidsbilleder, ligesom han gør meget ud af kreditere de rigtige.Se datatabasen Ribe Billeder på dette link: https://ribebilleder.fotoware.cloud/fotoweb/

Til glæde for alle

Den landsdækkende database hedder www.arkiv.dk, hvor langt de fleste arkiver repræsenteret, men billederne fra Ribes Byhistoriske Arkiv finder du ikke her, fordi Esbjerg Kommune har sin egen løsning. En løsning, hvor der ifølge Thomas Nielsen er grimme vandmærker hen over alle billeder, og tvisten består ifølge Thomas Nielsen i, at kommunen håber at kunne tjene penge på billederne i stedet for at lade flest muligt få gavn af byens kulturhistorie.

- Du finder aldrig et billede i eksempelvis en turistguide, fordi de har ikke råd til at købe billederne. De får frivillige bidrag fra fritidsfotografer, og det sjove er, at også Sydvestjyske Museer har en database. De har bare ikke en hjemmeside endnu, siger Thomas Nielsen og forklarer, at langt de fleste afleverer materiale til arkiverne i kommunen, fordi de håber det vil komme til glæde for alle, men at dette ikke sker.