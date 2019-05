Ripenser opretter facebookgruppe mod Rasmus Paludan

Med ny facebookgruppe ønsker Dan Høj fra Ribe at tage afstand til Rasmus Paludan, der har meldt sin ankomst til Ribe. Gruppen skal arbejde sammen om omgive Rasmus Paludan med glæde og syngende mennesker samt forhindre, at unge mennesker fanges ind af Paludans retorik.

Ribe: 27. april oprettede Dan Høj fra Ribe en ny facebookgruppe med titlen "Ribes Ytringsfihed - Syng, dans og leg".

Det overordnede formål med siden er at bruge den til at tage godt imod Rasmus Paludan, når han ifølge Paludan selv ankommer til Ribe under Tulipanfesten, og for Dan Høj er formålet med facebookgruppen at opfordre til at mødes stille, hyggeligt og roligt, når Paludan ankommer, og i en form for fredelig moddemonstration omgive ham med glæde og syngende mennesker.

- Jeg håber det er muligt at mobilisere ripensere, der vil være med til at drukne en demonstration i dans, spil og sæbebobler, så en dårlig dag kan blive til en god dag. Samtidig er formålet at værne om vores unge mennesker, så de ikke får et forkert forbillede, ligesom vi skal værne om Tulipanfesten, så den ikke drukner i ufred, siger Dan Høj, der kalder Rasmus Paludan for en højtråbende klovn.

- Jeg synes vi i Ribe skal gøre noget imod det. Vi kunne komme i gule veste, så politiet kan se, hvem vi er, og at vi er ved demonstrationen med et fredeligt formål, siger Dan Høj, der ikke mener vores ytringsfrihed skal bruges til at mobbe hinanden.

På facebooksiden lyder det blandt andet, at vi skal hjælpe hinanden, uanset hvilken religion, køn eller seksualitet vi har, og at vi gerne må vise ikke mindst vores unge mennesker, at vi kan være søde, hjælpsomme og venlige overfor hinanden.

Dan Høj håber, man vil være medlem af facebookgruppen, så flere kan være med til at skabe glæde, men et ønske står højest på Dan Højs ønskeliste.

- Allerhelst håber jeg virkelig på, at politiet forbyder ham at demonstrere og aflyser det. Sker det ikke, vil facebookgruppen være en form for forsikring, så vi hurtigt kan mobilisere folk, der kan sprede glæde, siger Dan Høj.