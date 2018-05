Ripenser dømt for narkohandel og indbrud

Den 24-årige Nicklas Pornø blev onsdag ved retten i Esbjerg idømt to års fængsel for handel med og besiddelse af amfetamin og receptpligtige piller samt et indbrud ved guldsmed i Ribe, hvor han stjal ure til en værdi af 35.000 kroner.

RIBE: Den 24-årige Nicklas Pornø fra Ribe ankede på stedet en dom for to års fængsel, som han onsdag fik ved kriminalretten i Esbjerg. Den 24-årige ripenser blev dømt for en halv snes kriminelle forhold, som omfattede besiddelse af og videresalg af narkotiske stoffer samt en række forhold med besiddelse af og videresalg af receptpligtige piller. Derudover blev han dømt for et indbrud, hvor han stjal ure til en samlet værd af 35.000 kroner hos Guldsmedjen på Mellemdammen i Ribe.

Lukket gruppe

Det ene forhold omkring salg af narkotika handler om, at Nicklas Pornø via en falsk Facebook-profil i en lukket gruppe i Ribe skulle have solgt 35 gram amfetamin samt 112 forskellige smertestillende piller. Desuden skulle han have købt 190 andre smertestillende piller, som blev sendt i en postforsendelse til ham fra en afsender, som angiveligt ikke skulle have vidst, at det var ulovligt. Med i sagskomplekset var yderligere en tiltale for salg af 27 gram amfetamin og samt en mængde smertestillende piller, men det forhold som vejede tungest i sagen var i følge anklageren, Rie Johansen, et forsøg på at videresælge 85 gram ren amfetamin, som ved hjælp af en række fyldstoffer skulle forøges, så det kunne sælges som samlet 350 gram amfetamin.

Politiet fandt under opklaringen af sagen en notesbog, hvori Nicklas Pornø, detaljeret havde beskrevet både blandingsforhold, og hvem der skulle købe amfetaminen, men politiet nåede at slå til og beslaglægge de 85 gram amfetamin, inden det blev blandet op med andre stoffer og solgt videre, oplyser anklageren i sagen.

Nicklas Pornø har som nævnt siddet varetægtsfængslet siden den 1. december 2017, og efter domsafsigelsen blev han fortsat varetægtsfængslet.