Rio-grunden skal sælges og bebygges

I 15 år har den velbeliggende Rio-grund været et åbent sår i Esbjergs midtby, men der er faktisk bevægelse omkring planer for grunden - den skal sælges, oplyser grundens ejer Bangs Gård.

Esbjerg: Rio-grunden i Torvegade har i årevis ligget hen - ubrugt og trist midt i byen. Men der arbejdes faktisk med planer for grunden, oplyser Mads Dam Jensen, medindehaver og direktør i ejendomsselskabet Bangs Gård.

Så sent som under Esbjerg Festuge, havde Mads Dam Jensen givet grønt lys til, at grunden kunne bruges til det stort anlagte Energiens Folkemøde, og i den forbindelse har flere undret sig over, hvordan det ligger med fremtidsplanerne for den særdeles velbeliggende grund på knap 3.000 kvadratmeter.

Bangs Gård har ejet grunden siden 2002, hvor den blev erhvervet for ni millioner kroner, men ifølge Mads Dam Jensen ønsker man at afhænde matriklen.

- Der arbejdes med et salg af Rio-grunden p.t. med henblik på opførelse af nybyggeri. Tidshorisonten er ikke afklaret, skriver direktøren i en mail til avisen, hvor han yderligere oplyser, at lokalplanen på Rio-grunden giver lov til at bygge i ni etager samt knap 11.000 kvadratmeter.