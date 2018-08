- Ringridning er en dejlig sport, der kræver et godt samspil mellem hest og rytter. Der er spænding ved det, og så er det meget socialt. Vi kender stort set allesammen hinanden, for vi ses til ringridning forskellige steder hele sommeren.

- Men jeg er godt gift, lo Anton Feddersen med henvisning til, at hustruen absolut er i stand til at varetage arbejdet på gården, og fortsatte:

Ringridning er en sport for alle aldersklasser - den yngste deltager var således Benedikte Schmidt på seks år, Skærbæk, og den ældste var Tørsbøls Jørgen Thomsen på 78 år. Anton Feddersen har selv redet siden han var syv år. I dag er han 53 og ejer fire heste, som han rider på så meget, som han kan få tid til det fra arbejdet som landmand og malkebesætningen på gården.

- Vi plejer også at være omkring 100 deltagere, men i dag er der kun 74, så der er formentlig nogle, der er blevet hjemme på grund af vejret, lød det fra Anton Feddersen, der selv deltog i ringridningen på Laban.

Ribe: Hvis man bare orker, kan man som regel deltage i ringridning hver weekend et eller andet sted i landsdelen fra midt i maj til midt i september. Lørdag var det Ribe-Roager Ringriderforenings tur til at stå for ringridningen på Hovedengen i Ribe, der på grund af de noget irritable vejrguder efterhånden var ved at blive lige fedtet nok efter formand Anton Feddersens smag.

Familien med

Med på hovedengen var i øvrigt en stor del af formandens familie, kunne Anton Feddersens mor, Maja, afsløre i ly af mad-teltet. Hun sad sammen med sin mand, Jens Peter Feddersen - der selv er en erfaren rytter, selv om han ikke rider mere efter en rideulykke i skoven for nogle år siden - og fulgte godt med i anstrengelserne på banen.

- Ud over Anton deltager vores svigersøn Niels Christian Thomsen og vores barnebarn Christian Thomsen også i dag. Vi har ikke været så meget afsted i år, men vi plejer at følge med dem til ringridning fra sted til sted her i landsdelen, sagde Maja Feddersen.

Ringridning er en sport for konger og afløste for mange hundrede år siden middelalderens drabelige ridderturneringer ved de fyrstelige hoffer. Ved ringriderdysten lørdag blev Karina Jessen fra Frørup kåret som konge over hele pladsen, mens Svend Aage Kjelstrøm Toftlund, blev kåret som børnekonge.