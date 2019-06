Riis-indvielse i Ribe: Prinsessen ankom mens to ministre meldte afbud

Torsdag ankom prinsesse Benedikte til Ribe, hvor hun skulle indvie Jacob A. Riis Museum. Først blev hun dog modtaget af direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, og borgmester Jesper Frost Rasmussen, ved en frokost på Restaurant Kolvig - by Brorsonsminde. Foto: Andre Thorup

Torsdag kl. 12.30 ankom prinsesse Benedikte til Ribe for at indvie Ribes nye Jacob A. Riis Museum, men efter at have arbejdet med invitationen til indvielsen af Jacob A. Riis Museum i Ribe i mere end et år, måtte Sydvestjyske Museer se to af de mere prominente gæster melde afbud i sidste øjeblik.

Ribe: Torsdag kl. 12.29 kørte krone 415 igennem Ribes gågade, hvor den kl. 12.30 ankom til Restaurant Kolvig - by Brorsonsminde. Her steg prinsesse Benedikte ud på en blæsende gågade med flot udsigt over Ribe Å og Skibbroen, hvor hun blev modtaget af borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) og direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just. Under stor bevågenhed fra royalister, turister og andre forbipasserende fulgte Frost og Just prinsessen og hendes hofdame til frokosten i de smukke omgivelser, hvor 39 gæster ventede på prinsesse Benediktes ankomst. Men der kom en ny regering i vejen for, at gæstelisten ved indvielsen af Jacob A. Riis Museum kunne kaldes komplet. To af de mere prominente gæster, der har været inviteret og været på gæstelisten i månedsvis, måtte nemlig i sidste øjeblik melde afbud til den storstilede indvielse af museet, der officielt finder sted kl. 14 på Ribes Gamle Rådhus. - Der skulle været kommet to ministre, men der bliver ministeroverdragelsesforretning netop der, fortæller Flemming Just og forklarer, at tidligere kulturminister Mette Bock(LA) og tidligere udviklingsminister Ulla Tørnæs(V) havde takket ja til invitationen.

5.a. fra Ansgarskolen i Ribe tog imod prinsesse Benedikte i gammeldags klæder, da hun ankom til Ribes Gamle Rådhus, hvor den officielle indvielse fandt sted. Foto: André Thorup

Amalienborg Havde statsminister Mette Frederiksen udnævnt sine nye ministre blot en dag tidligere eller senere, havde der med stor sandsynlighed været ministre til stede. Enten Bock eller Tørnæs, eller også den ny kulturminister Joy Mogensen(S) eller minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), der begge officielt blev udnævnt torsdag kl. 9 og præsenteret kl. 11 på Amalienborg. - Man må jo bare sige, at det er sort uheld, men på den anden side vil ministeroverdragelsen bare medvirke til, at vi altid vil kunne huske denne dag, siger leder af formidlingsenheden hos Sydvestjyske Museer, Anne-Sofie Lundtofte, og uddyber, at man kort nåede at tænke tanken omkring, hvorvidt en ny minister ville kunne nå indvielsen, hvis de som deres første opgave som nye ministre satte sig i ministerbilen og drønede mod Ribe. Af andre inviterede folketingspolitikere når nyvalgte Anders Kronborg(S) heller ikke indvielsen, ligesom heller ikke Henning Hyllested (EL), Henrik Dahl (LA) og Bertel Haarder ikke vil være til stede. Eneste inviterede politiker fra Christiansborg bliver dermed Marie Krarup (DF).

På grund ministerrokade på Christiansborg er der flere afbud til indvielsen af Jacob A. Riis-museet torsdag eftermiddag. Foto: André Thorup