Rigsarkivet slår fast: Ribe har Danmarks næstældste værtshus

- Jeg gæstede sidste år det legendariske Beatles værtshus Cavern Pub, og de havde en masse merchandise, hvor der stod Cavern Pub the most famous pub in the world og alderen på værtshuset. Da jeg så det, besluttede jeg at finde ud af, hvor gammel Stenbohus egentlig var. Det var hele årsagen til, at jeg satte Risarkivet i gang med opgaven. Jeg har været her siden 1991, og alle gæster har snakket om, at Stenbohus altid har været her, men nu kan vi bevise, hvor gammelt stedet er, siger Niels Toft, der nu selv er gået i gang med at få designet merchandise, fordi det er noget, gæsterne jævnligt efterspørger.

Ros fra Carlsberg

Rigsarkivet har oplyst, at der i 1803 bliver registreret en virksomhed, og et par år senere bliver den solgt. Der er også papirer, der er endnu ældre, men ingen kan tyde, hvad der står, men i 1810 bliver Stenbohus startet og som bekendt lever værtshuset jo i bedste velgående.

- Godt en måned efter, at vi giver dem opgaven, vender de tilbage med et svar. Vi har til gengæld også fået papirer på skøder og andet materiale, der viser starten på vores gode værtshus. Der er slet ingen tvivl om, at vi vil brande os på det fremover, og jeg er naturligvis stolt af at bringe Stenbohus videre i en god ånd. Det er vildt spændende at have den viden. Jeg har altid været stolt af mit erhverv og stedet, og det er da ikke blevet mindre med den information, vi nu har. Folk, der kommer ind, ryger på røven, når de hører alderen på værtshuset, siger Niels Toft og forklarer, at også topfolk fra Carlsberg er begejstrede for Stenbohus, som de kalder et mønstereksempel indenfor de brune værtshuse,

- Det handler om, at vi holder fast i traditionerne samtidig med, at vi har fornyet stedet. De roste os for, at vi har bevaret vores særpræg og samtidig har lært de unge at gå på værtshus. Jeg tror på, at det er populært, at vi har bevaret hyggen her på stedet, og så er det et sted, hvor de unge på 18-20 år kan stå og hygge sig side om side med voksne i alle aldre, siger Niels Toft.