Rigmandsvillaer handles som aldrig før i Esbjerg

Og det må siges at være sket, dokumenterer et kig i antallet af hushandler i Esbjerg til fem millioner kroner eller derover. Sidste år blev der således solgt 12 villaer i Esbjerg til en kontantpris, der var over fem millioner kroner, og i år er der solgt seks huse fra øverste hylde.

Siden er der ikke solgt huse i Esbjerg i den prisklasse, men allerede dengang sagde af flere af byens førende mæglerhuse, at handlen var et symbol på, at der fremadrettet ville blæse mildere vinde over markedet for de dyrere huse.

Esbjerg: Den smukke hvide funkisvilla, tegnet af Harald Peters, på Sædding Strandvej 30 tæt ved kunstværket Mennesket ved Havet, slog alle rekorder, da huset for lidt mere end to år siden blev Esbjergs dyreste hushandel til 15.500.000 kroner.

Unge med mange penge

Huset, der har udsigt over Ho Bugt, er til salg hos EDC Poul Erik Bech og herfra oplyser Thomas Eenberg, partner og daglig leder, som forklaring på det store antal af udbudte rigmandsvillaer, at der igennem længere tid er sket en ophobning af de allerdyreste huse til salg. Til gengæld siger han, at huse op til 4,5 til 5 millioner kroner sælger forholdsvis nemmere i dag end for bare få år siden.

- Og alt under fire millioner bliver solgt hurtigt lige nu. Esbjerg er et attraktivt sted at bo, og vi oplever, at en del tilflyttere er højtuddannede mennesker med høje indkomster, siger EDC-mægleren.

Også andre mæglere i Esbjerg bekræfter, at huskøberne i Esbjerg er villige til at betale mere end tidligere, og der henvises blandt andet til, at det uendeligt lave renteniveau betyder, at flere kan købe boliger til en lidt højere pris end oprindeligt.

Også Poul Madsen, Cibo Ejendomskontor, nikker genkendende til en øget købekraft blandt huskøberne.

- Tiderne har ændret sig, og en del veluddannede unge mennesker har pengene, siger han.

Cibo Ejendomskontor har senest solgt dyrt i midtbyen. Derudover nævnes blandt andet nybyggerområderne i Hjerting og Sønderris som lokaliteter, hvor nogle af de dyre huse sælges.