Rift om byggegrunde skaber trange skole-kår

Det er stærkt populært blandt unge børnefamilier at slå sig ned i Sønderris og Guldager-området. Dermed er der behov for udbygning af Sønderrisskolen.

Esbjerg Kommune skal i gang med en ny- og ombygning af Sønderrisskolen Aura til i alt 13,5 millioner kroner.

Pengene blev afsat under sidste års budgetforhandlinger, så der er ingen grimme overraskelser dér, og i det hele taget skyldes ombygningen og udvidelsen, at det er populært at sikre sig en byggegrund i Sønderris og Guldager-området. Således er der planlagt udstykning af 148 parcelhusgrunde i en ti-årig periode frem til 2027 i Sønderris, ligesom der foretages byggemodning af 36 parcelhusgrunde vest for Sønderrisvej. Grundene er klar til salg til juni i år.

- Som formand for Teknik & Byggeudvalget glæder det mig, at kommunens grunde er populære. Sønderris og Guldager er eftertragtede områder, og for at imødekomme den store interesse og en forventet stigning i elevtal skal Sønderrisskolen Aura fremtidssikres med en udbygning, konstaterede formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

Formanden for Børn & Familieudvalget - og dermed den politiske formand for folkeskolerne i Esbjerg Kommune - Diana Mose Olsen (SF) - slog dog fast, at byrådet bør have øje for, at udbygningen nu måske blot er ét enkelt skridt på vejen.