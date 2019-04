Ribes turbåd risikerer helt at kuldsejle

- Det har været en stor skuffelse for os efter, at vi overtog posterne i bestyrelsen med det formål at redde projektet. Den gamle bestyrelse havde efterladt en stor gæld på mellem en halv og en hel million kroner, og når sådan et skibsprojekt er færdiggjort er det ikke muligt at søge fondsstøtte. Så vi har brugt en masse tid på at finde løsninger på de økonomiske problemer. Men det er ikke lykkedes for os, siger Kjeld Andreasen.

Kjeld Andreasen, som for et halvt år siden trådte til som formand for foreningen Skøgum, da den tidligere bestyrelse gik af, fortæller således, at der efter foreningens generalforsamling forleden nu skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Flere hundrede mennesker var med til indvielsesfesten på Skibbroen i Ribe, men her ni måneder senere ved indgangen til den nye sejlsæson risikerer Ribes smukt istandsatte turbåd helt at kuldsejle.

Kjeld Andreasen, som forleden på generalforsamlingen i foreningen Skøgum bebudede sin afgang som formand, oplyser, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at finde en helt ny bestyrelse. Hvornår den ekstraordinære generalforsamling skal holdes ved han endnu ikke.

Mangler skibsførere

Økonomien er langt fra det eneste problem. Turbåden Martha blev sidste sommer også sat i søen uden at der var tilstrækkeligt med uddannede skibsførere, som har bevis for, at de kan sejle erhvervsmæssigt med turister på Ribe Å. For at kunne det skal man have en såkaldt jagtskippereksamen 3.

- Og lige nu har vi kun tre skippere, som opfylder det krav. Vi skal bruge mindst ti skippere for at kunne udfylde en vagtplan med mellem 120 og 150 sejladser i løbet af sæsonen. Så Martha kommer ikke ud og sejle med turister i år. Vi sætter båden i vandet, men det bliver kun som foreningsskib med medlemmerne af foreningens Skøgum vi kommer til at sejle, siger Kjeld Andreasen.

Han lægger ikke skjul på sin ærgrelse over, at projektet med turbåden Martha lige nu har alvorlig slagside.

- Jeg har sammen med Willi Weber brugt rigtig mange timer på at forsøge at rede trådene ud og få projektet på ret køl. Men nu satser vi på, at der på en ekstraordinær generalforsamling kommer nye folk til, som vil investere tid og kræfter i projektet, siger han.