Ribes turbåd Martha sejler nu kun i weekenden

Tirsdag skulle turbåden have sejlet sin sidste hverdagstur på Ribe Å ud til Kammerslusen, men da der ikke blev solgt nogen billetter blev turen aflyst. De første halvanden måneds sejlads har ellers levet op til forventningerne med hensyn til antal gæster i båden.

RIBE: Tirsdag formiddag stod de to skippere Ole Kristensen og Henrik Hvass på turbåden Martha klar ved Skibbroen. Men da der hverken var nogen, som havde købt billetter på forhånd via Visit Ribes hjemmeside eller nogen, som kom ned og købte billet på båden ved den planlagte afgang klokken 10.30 blev årets sidste hverdags-sejlads på Ribe Å aflyst.

I de kommende fem uger vil der således kun være afgang med Martha i weekenderne, lørdag og søndag, oplyser Anders Bjerrum, som er projektleder for foreningen Skøgum, som står for sejladsen med Martha på Ribe Å.

- Strømmen af turister i Ribe er jo klinget af, og så er der ikke længere basis for at sejle på hverdage. Men til gengæld satser vi på at sejle alle weekender - både lørdag og søndag - frem til og med den 14. oktober, hvor der er kulturnat i Ribe, fortæller Anders Bjerrum.

Han fortæller, at man i foreningen Skøgum har været godt tilfreds med antallet af gæster, som har været på sejltur på Ribe Å til Kammerslusen og retur igen.

- Vi har fået masser af positive tilkendegivelser. Folk har syntes det har været en rigtig god oplevelse at sejle på Ribe Å, og så har de haft 40-45 minutters ophold ved Kammerslusen. Så både danske og udenlandske gæster har været glade for at kunne tage på en maritim udflugt, konstaterer Anders Bjerrum.