Ribes to store folkeskoler blev oversvømmet

Ansgarskolen og Vittenbergskolen fik masser af vand ind, som følge af skybruddet onsdag eftermiddag i Ribe. Hotel Dagmar fik også vand i Vægterkælderen, og her hjalp gæsterne med at sikre indbo mod de indtrængende vandmasser.

Personalet i sfo'en fik reddet inventaret, og personalet kunne så samtidig konstatere, at de grundvandspunmper skolen har fået installeret og som skal starte automatisk, når der er oversvømmelse ikke gik i gang med at pumpe vandet væk.

- Vi sad og så film, og lige pludselig råber børnene, at der kommer vand ind. Vandet stod op mod døren i cirka 15 centimeters højde, og det sev så ind i sprækkerne ved døren. Gulvet i sfo'en blev dækket med halvanden til to centimeter vand, fortæller Niels Jørgensen og understreger, at det var ret udramatisk.

Fredag middag var der i sfo'en på Ansgarskolen kun beskedne spor efter den oversvømmelse, som ramte skolen. Pædagog i sfo'en, Niels Jørgensen, var selv tilstede onsdag, og her var det børnene i sfo'en, som i første omgang gjorde de ansatte opmærksom på, at vandet væltede ind.

Inventar reddet

- Og det er da træls, at de ikke gik i gang. Men personalet i sfo'en reagerede hurtigt og fik reddet inventaret. Hvor store skader, der er sket, har vi endnu ikke overblik over. Om linoleumsbelægningen på gulvet løsner sig, og om der er sket andre skader, kan vi først konstatere senere, siger skoleleder Anita Kallesøe.

Fredag middag kørte fire affugtere på højtryk i sfo'en, men ellers var der ikke synlige spor efter onsdagens skybrud at se.

Anita Kallesøe oplyser, at hun endnu ikke har fået informationer om, hvilke skader vandets indtrængen i kælderen på Vittenbergskolen har forårsaget. Begge de to store folkeskoler i Ribe blev også ramt af oversvømmelser sidste år.

Det samme blev Hotel Dagmar, og her fortæller hotelchef Allan Jakobsen, at man onsdag fik 13 centimeter vand i Vægterkælderen.

- Det var mens gæsterne sad og spiste, og gæsterne var så rigtig flinke til at hjælpe personalet med at fjerne indbo. Efterfølgende har vi fået gulvet renset, og nu har vi to affugtere kørende. Så umiddelbart tror jeg ikke der er sket skader. Vi har jo før prøvet at få vand i kælderen. Sidste år blev vi også ramt af oversvømmelse, fortæller Allan Jakobsen.