Ribes rumænske læge - Hvirvelvind, forsker og frivillig

For fem måneder siden flyttede rumænske Alexandra Hurdu til Ribe, hvor hun håber på at videreuddanne sig til neurolog i Esbjerg. Med sig har hun to uddannelser som merkonom og læge, og hun er nu i færd med at lære dansk og engagere sig i dansk grammatik i samarbejde med sin danske mentor, der også hjælper hende med integrationen i Esbjerg Kommune. Foto: Chresten Bergh