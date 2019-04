Ribes nye shuttlebus afprøves denne uge

En arbejdsgruppe med deltagere fra Ribes overnatningssteder står sammen med Solveigs Taxi fra Rødding bag en ny shuttlebus, der skal køre Ribes gæster rundt mellem områdets overnatningssteder og seværdigheder. Uge 18 er valgt som testperiode, hvor håbet er at vise, at der er et behov for en shuttlebus.

Skal bevise et behov

- Det er en testkørsel, og hvis det viser sig at være en succes, og turisterne har brugt bussen, vil vi sandsynligvis gentage det i juli og august måned. Vi har jo jævnligt gæster, der forespørger om muligheden, som ikke har bil med og som har svært ved at komme ud til Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter. Vi vil også gerne tænke på miljø og bæredygtighed, så alle ikke behøver at tage bilen, siger Heidi Maimburg og forklarer, at seneste kørsel er med afgang fra Vadehavscentret kl. 16.15 med stop ved campingpladsen kl. 17.

- Vi håber, mange gør brug af tilbuddet, så vi beviser, at der er et behov. Det er Solveigs Taxa fra Rødding, der står for kørslen, og vi glæder os over, at de vil være med. Det er naturligvis vigtigt, at vi som overnatningssted fortæller vores gæster om muligheden. Og vi håber også at medarbejderne i byens butikker gør reklame for muligheden, der har stået højt på ønskesedlen igennem mange år, siger Heidi Maimburg.

Alle gæster kan stige på og af, hvor man vil, hvis man har købt en dagsbillet, der i prøveperioden vil koste 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.