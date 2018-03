Ribes lykkeligste håndboldhold rocker

Ribe HK's LykkeLigahold var søndag eftermiddag i studiet for at indspille en slagsang fuld af rock.

Esbjerg: Gummiskoenes skingre hyl mod halgulvet var søndag eftermiddag udskiftet med svingende rock, da hele Ribe HK Blues indtog et lydstudie på Energivej i Esbjerg for at indspille en slagsang.

Energi er sjældent en mangelvare, når det 15 mand store hold udviklingshandicappede håndboldspillere boltrer sig på banen, men da boldteknik søndag blev erstattet af sang, var det ikke uden en sund portion skepsis.

Heldigvis er det svært at synge og være sur. Derfor blev både smil og stemmer hurtigt varme, og da først blev tid til at give den fuld gas foran mikrofonen, viste det sig, at flere af spillerne har gået og gemt små pop- og rockstjerner indeni.

- Der er holdånd og highfives, fede finter og flotte skud. Vi er Ribe HK Blues, lød det, mens der blev vrikket med hofterne.