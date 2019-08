Ribes klapbro bliver et halvt år forsinket

Ribe: Ripenserne skal vente lidt længere på, at den eksisterende bro på ringvejen skiftes ud med en klapbro.

Licitationen på den del af vejprojektet ved Ribe skal nemlig gå om, idet ingen af de fem indbudte firmaer ønskede at byde på arbejdet. Det betyder, at hele licitationsprocessen skal køre forfra, og det betyder selvsagt, at projektet forsinkes med op mod et halvt års tid.

- Det er ret træls, for der skal bruges flere penge på både broen og på licitationen. Det betyder jo så, at interimbroen skal stå der længere tid. På den lidt positive side kan man sige, at de trafikale gener forskydes, så der ikke på samme tid vil være gener omkring vejudvidelsen og klapbroen, men i stedet for i forlængelse af hinanden, siger Claus Prien Tobiasen.

Der var afsat 40 millioner kroner til at bygge klapbroen, men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt. Derfor vil Vejdirektoratet efter sommerferien gå til Transportministeriet for at bede om at få budgetrammen til broen øget.