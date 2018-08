Ribes issalg boomer efter hed sommer

Fem-årige Alma fra Kolding er et af de mange børn, som denne sommer har læsket sig med is i Ribe - her hos Isvaflen, hvor hun giver den store vaffel en ordentlig krammer. Også Temper Chokolade i den anden ende af Gågaden har haft succes i sommervarmen med en mangedobling af is-omsætningen. Foto: Ole Maass.

Ribes ene isbutik solgte på blot 14 dage mere is end hele sidste sommer, og fælles for begge Ribes to store isbutikker er, at de har haft en sommer ud over det sædvanlige.

Ribe: Med temperaturer på omkring 30 grader har både lokale og turister i Ribe i månedsvis haft behov for at blive kølet ned. Og det er i den grad blevet gjort med kolde og velsmagende is, hvor især chokoladeforretningen Temper Chokolade i Ribes gågade har oplevet en usædvanlig stor stigning i salget af deres hjemmelavede, italienske is. I foråret fik butikken en ny isdisk med plads til 12 typer is, og i løbet af bare 14 dage havde man solgt lige så meget is som i hele 2017 tilsammen. - Vi havde ingen idé om, at vi ville sælge så meget is, som vi har gjort denne sommer. Vi har næsten ikke kunne følge med, og vi troede faktisk, at det ville tage længere tid inden folk rigtigt kendte til vores is, så det har overrasket os, siger ejer af Temper Chokolade, Timothy Ibbitson, der laver isen fra bunden primært med lokal frugt, blandt andet fra egen kolonihave. Blandt de mindst 30 forskellige smage han har lavet denne sommer, har han haft stor succes med at sælge sorbet med frisk, lokal frugt. Jordbær, blomme, melon, solbær, stikkelsbær og pærer, og især én ting har overrasket Timothy Ibbitson denne sommer. - Rigtig mange lokale kommer i butikken. Vi kan se, og nogle kommer tre-fire gange ugentligt, og det har overrasket mig, men det er jeg rigtigt glad for, siger han og forklarer, at typen saltkaramel vel nok er den mest populære, mens folk til stadighed spørger efter hans særlige bacon-is.