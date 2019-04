RIBE: Der var masser af glæde hos både de to- og firbenede, da DCH i Ribe torsdag aften i Tange Skov - ved foreningens klubhus - indviede klubbens nye motorikbane for hunde. En motorikbane med 12-14 udfordringer, hvor hundene kan gå på balancebom, vippe, gennem rør, på store traktordæk og mange andre former for udfordringer, som kan styrke hunden.

- Hunden får brugt alle muskler. Den kommer op i højden og får masser af udfordringer i stedet for at gå på den flade jord. Det gør, at man får en mere robust hund, som ikke er så følsom, når den kommer ud for en forhindring, konstaterer Kirstine Damgaard fra Ribe, som til daglig er agility instruktør i klubben i Ribe og torsdag aften sammen med sin border collie, Jack, demonstrerede den nye motorikbane.