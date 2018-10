Ribes hunde får ny motorikbane at boltre sig på

- Det bliver en bane, hvor man vil kunne træne balance, motorik, vægtfordeling og alle de andre ting, som er vigtige, når man skal træne med sin hund og sørge for, at det bliver en harmonisk hund. Der bliver også hundegynger og andre ting, som hundene synes er sjove, fortæller Annette Höft.

Hun fortæller, at foreningen for en halv snes år siden anlagde en hundelegeplads, som også havde nogle af de elementer, som den kommende motorikbane får. Denne hundelegeplads skal medlemmerne af foreningen nu fjerne, og så er det metalvirksomheden Gantech fra Ribe, som skal levere de elementer til den nye motorikbane, som skal give hundene udfordringer og bedre motorik.

DCH Ribe fik i sidste uge besked på, at foreningen har fået ja fra Friluftsrådet til sin ansøgning om et stort kontant tilskud - 50.000 kroner - til den nye hundemotorikbane, og det glæder selvsagt foreningens formand, Annette Höft.

RIBE: Når forårssolen skinner og kalenderen fortæller, at vi er inde i april 2019 vil alle hunde i Ribe og omegn have en ny attraktion at se frem til: en udendørs hundemotorikbane. Den skal anlægges i Tange Bakker, hvor DCH, Danmarks Civile Hundeførerforening har sit klubhus i et naturskønt område.

Alle hunde

Er det både en stor schæferhund og en lille puddel, som vil kunne bruge denne motorikbane?

- Ja, den bliver lavet sådan, så den vil kunne bruges af alle hunde - uanset størrelse og race, understreger Annette Höft.

Hun fortæller derudover, at også hundeejere, som ikke er medlemmer af DCH vil have adgang til at bruge motorikbanen - i det omfang den ikke i forvejen er optaget af DCH-medlemmer.

- Nu er det heldigvis sådan, så der kommer rigtig mange mennesker ud i Tange Bakker og bruger naturen her. Det er både folk, der går tur med hunden, jægere, motionscyklister og mange andre. Så der er også folk, som holder øje med vores klubhus, så vi er ikke bange for at der begåes hærværk på den kommende bane. Dertil kommer der heldigvis for mange mennesker i skoven, siger Annette Höft.