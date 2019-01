Ribes butikker donerer overskud fra lotteri til tre plejehjem

Ribe: 23.000 kroner er på vej til plejehjemmene Dagmargården, Margrethegården og Åhaven i Ribe med det formål at forsøde beboernes hverdag med flere gode oplevelser.

Pengene kommer fra Ribe Handelsstandsforening, der i år efter forslag fra borgere og kunder har valgt at betænke de lokale plejehjem med overskuddet fra handelsaktiviteten Handel med holdning, Støt lokalt, som fandt sted i Ribes butikker i november 2018.

- Det er med stor glæde, at vi tager imod den lokale støtte fra Ribe Handelsstandsforening. Den kan være med til at skabe endnu mere livskvalitet blandt beboerne på vores plejehjem i Ribe. Det er flot at opleve, hvordan borgere og erhvervsliv i Ribe bakker op om at skabe stjernestunder for de lokale ældre. Jeg vil gerne sige alle bidragydere tak, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog, mens handelsstandsforenings formand, Peter Lauritzen også er glad for at støtte et godt formål.

- Med Handel med holdning, Støt lokalt, vil vi og vores medlemmer gerne støtte op om en god sag. Vi vil gerne give de ældre en god oplevelse. Derfor har byens butikker bidraget med sponsorgaver til et lotteri, som kunderne kunne købe lodder til, og det er overskuddet herfra, vi nu ser frem til at overrække til plejehjemmene i Ribe, siger Peter Lauritzen.

Ribe Handelsstandsforening overrækker gavebeviset til plejehjemmene mandag 28. januar på plejehjemmet Dagmargården.