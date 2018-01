Ribes apoteker går på pension

Ribe: Apoteker på Ribe Apotek igennem de sidste 11 år, Hans Bruun Ringsing, har meddelt lægemiddelstyrelsen, at han agter at gå på pension 1. oktober.

Men det kommer ikke til at medføre nogle ændringer for kunderne.

- Jeg er 66 år gammel, og jeg føler, at tiden snart er inde til, at jeg skal gå på pension. Men det kommer ikke til at betyde noget for kunderne. Der skal selvfølgelig findes en ny apoteker, men Ribe Apotek vil blive drevet videre helt som hidtil. Personalet vil fortsætte, så kunderne vil ikke mærke de store ændringer, siger apoteker Hans Bruun Ringsing.

Det forventes, at der vil blive søgt en ny apoteker engang her i foråret. Det er lægemiddelstyrelsen og ministeriet, der får ansvaret for at finde en ny apoteker.

- Jeg har haft 11 gode år på Ribe Apotek, og min kone og jeg har haft 11 gode år i Ribe. Men vi vil også gerne have muligheden for at bruge tiden på noget andet, så vi mener, at tiden til at gå på pension er rigtig nu, siger Hans Bruun Ringsing.