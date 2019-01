Ribes Sundhedshus imponerede på Esbjerg Rådhus

Mens den politiske debat om regeringens sundhedsudspil stadig kører for fuld tryk var borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), kommunaldirektør Rikke Vestergaard og direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, forleden på rundtur i Ribe Sundhedscenter på Tangevej 6 i Ribe, herunder også Lægeklinikken på Tangevej, hvor de blev modtaget af blandt andre klinik-ejer Rune Pallesen og hans to kompagnoner, Morten Thomsen og Thomas Ploug.

I Lægeklinikken på Tangevej, der blev indviet for et par år siden, kan man også få taget blodprøver og hjertediagram - også for sygehusenes ambulatorier - få syet mindre sårskader, ligesom der kan foretages mindre operationer i form af fjernelse af eksempelvis hudvækster og modermærker, tages celleprøver for livmoderhalskræft og foretages forebyggende kontrol af kroniske sygdomme som blandt andet diabetes, KOL og andet.

- Det er jo helt i tråd med intentionerne i sundhedsreformen om, at de praktiserende læger skal tage flere af den slags faglige opgaver, der ikke behøver at løses på sygehusene, og man kan roligt sige, at Rune Pallesen har været fremsynet og set, hvad der skal til for at løse udfordringerne - både i forhold til at dække behovet for praktiserende læger ind og i forhold til at øge fagligheden og skabe sammenhæng i behandlingerne, siger Jesper Frost Rasmussen, der havde inviteret sig selv og repræsentanter for kommunen på besøg i Ribe som et led i de rundture i kommunen, han skemalagde ved sin tiltrædelse som borgmester for et år siden med henblik på at sikre sig førstehåndsviden.