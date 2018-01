Ribes Rådhus skal fyldes op med medarbejdere

Et erklæret mål for Esbjerg Kommune er at få fyldt Ribes tidligere rådhus op med medarbejdere. Mange lokale aner ikke, hvad der gemmer sig bag de brune mure på Giørtz Plads, og JydskeVestkysten tog på rundtur i kontorbygningerne.

Ribe: Med mindre man arbejder inden for Esbjerg Kommune, så ved man ikke rigtigt, hvad der foregår på Ribes Gamle Rådhus. Altså ikke det helt gamle ved Domkirken, men i den store, brune bygning på Giørtz Plads, hvor Ribe Kommune indtil kommunesammenlægningen i 2007 holdt til.

Faktisk tror mange, at de lange brune og grå gange står halvtomme, og at det kun er Borgerservice med de sparsomme åbningstider, man kan møde her. Det sidste er sandt, men det første passer ikke, for der har nærmest aldrig været så mange kommunalt ansatte på det gamle rådhus, som tilfældet er netop nu, og det yndede ripenserudsagn om, at alt bare flytter til Esbjerg, det stemmer på Ribes rådhus ikke overens med sandheden.

- Jeg har hørt mange folk spørge, om det er tomt derinde. Her svarer jeg altid nej, men det er åbenbart folks opfattelse, at det står mere eller tomt, siger HR- og administrationschef hos Esbjerg Kommune, Flemming Mortensen, der har taget sig tid til at vise JydskeVestkysten rundt i de lange gange, hvor det vrimler med liv.

- Der har selvfølgelig været omrokeringer, siden kommunen blev nedlagt, det er klart, men der har altid været en del folk, der har haft deres arbejdsplads her. Der er omkring 120 arbejdspladser i alt, og jeg vil tro, at der er 10-20 ledige pladser, der står ledige, så der er altså mere end 100 ansatte ved kommunen, der arbejder her i Ribe, siger Flemming Mortensen, der er en del af en tværfaglig arbejdsgruppe, der arbejder med at nedbringe omkostningerne i forhold til kommunale arbejdspladser.

- Vi vil rigtigt gerne have Ribes rådhus helt fyldt op igen, og det er det, vi arbejder hen imod, siger Flemming Mortensen.