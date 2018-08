Ribes Dagmarsgadebro er mere skadet end først antaget

Under renoveringen af Dagmarsgadebroen i Ribe har broen vist sig mere skadet end man i første omgang forventede. Derfor lukkes den nu helt for køretøjer, så heller ikke udrykningskøretøjer vil kunne passere.

Ribe: Det bliver i den kommende tid vanskeligere at passere Dagmarsgadebroen i Ribe, idet man under arbejdet med broen har fundet endnu flere skader på den gamle bro end først antaget.

Arbejdet med broen har stået på siden maj, og det er første gang i 50 år, at Dagmarsgadebroen renoveres. Dette har betydet, at en af Ribes helt centrale gader har været spærret, og at al trafik derfor til stor frustration for både lokale og turister skal ledes ud på Ribes Ringvej for at komme fra den ene del af Ribe til den anden.

Flere har i ren trods overfor arbejdet i turisthøjsæsonen derfor blot fjernet skiltene og kørt over, ligesom også udrykningskøretøjer har kunnet passere broen, men som følge af arbejdet med at udbedre de nye mere alvorlige skader får heller ikke udrykningskøretøjer lov at passere.

- Under arbejdet med den igangværende reparation af Dagmarsgadebroen, har det, i forbindelse med udskiftning af store dele af broens kantbjælker, desværre vist sig, at der er fugt under fugtspærren, der ligger under brostensbelægningen, siger direktør for teknik og miljø ved Esbjerg Kommune, Hans Kjær, og forklarer, at fugtspærrens funktion er at hindre fugtgennemtrængning fra vejbanen og ned i betonen.