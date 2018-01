Ribepige starter egen arkitektvirksomhed

Ribe: Efter en lang periode i Aarhus vendte Ribe-pigen Anne Reinholdt for to år siden tilbage til barndomsbyen. Anne Reinholdt er uddannet arkitekt, og efter mange år hos et stort dansk møbelfirma har hun nu startet egen virksomhed fra privatadressen i Saltgade.

- Jeg har igennem de sidste 12 år arbejdet med at indrette kontorer, virksomheder og boliger, og de ydelser vil jeg gerne tilbyde, hvis der er private, institutioner eller andre, der har brug for hjælp til indretningsopgaver. Jeg kan skabe nogle løsninger, som giver muligheder, man ikke selv kan se, siger Anne Reinholdt, der også tilbyder ejendomsmæglere hjælp med hushandler, hvis køberne skal finde en ny kreativ løsning.

Anne Reinholdt har selv designet møbelserien Trixagon, der er en møbelserie, der er designet til at kunne sammensættes på kreative måder. En serie, der sælges i mange lande.

- Jeg er også klar på at designe møbler, så folk skal bare henvende sig, siger Anne Reinholdt, der var glad for at bo i Aarhus, men hun savnede Ribe, så det var et længe næret ønske, der gik i opfyldelse, da hun vendte hjem.

- Det var slet ikke planen, at jeg skulle være i Aarhus så lang tid, så jeg glæder mig rigtig meget over at komme hjem. Der er flere af mine gamle venner, der stadig er her, og så glæder jeg mig over nærheden og livet i byen. Min datter er begyndt at gå i skole på min gamle skole, Valdemarskolen, jeg ror i kajak og er kommet med i Ribe Kammerkor, som jeg har drømt om, siden jeg var teenager. Så det har været en meget positiv og god oplevelse at komme hjem til Ribe, siger hun.