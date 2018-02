Ribepige skaffede 10.000 kroner til børnehjem ved støttekoncert

Der var fuldt hus til Alberte Maimburgs støttekoncert på Brorsonsminde, der havde til formål at støtte et børnehjem i Kenya.

Ribe: Der var torsdag aften ikke et tomt sæde, da Brorsonsminde dannede rammen omkring Alberte Maimburgs støttekoncert.

Koncerten havde til formål at støtte et børnehjem i Kenya, som hun selv har været frivillig på. Her havde hun ved selvsyn oplevet, hvor trange kår, de lever under, og hun kunne efter koncerten konstatere, at overskuddet på de godt 10.000 kroner nu kan sendes videre til børnehjemmet.

- Jeg er fuldstændig overvældet over den gode stemning, der har været til koncerten, og jeg er så glad for den støtte, I har givet mig og børnehjemmet i Kenya. Jeg er slet ikke i tvivl om, at pengene kan gøre en stor forskel. Jeg skulle i øvrigt hilse fra Peter og Jane, der driver børnehjemmet. Jeg skrev sammen med dem i morges, og de ønskede os en god aften, sagde Alberte Maimburg, da hun havde spillet den sidste sang sammen med sit eget orkester, Det lille band.

Musikken til koncerten var lagt i hænderne på Jakob Jakobsen trio, 4Evergreen og Det lille Band, men inden da havde Big Band Ribes Streetparade sørget for at skabe en god stemning.

- Alberte havde jo meldt fra til vores øveaften, så vi besluttede os for at tage herhen for at give vores lille bidrag til koncerten, sagde Poul Kristensen, inden de spillede glade jazztoner.

Imellem indslagene blev der vist billeder og fortalt om livet på børnehjemmet, og på den måde gik gæsterne hjem med både musik og historier i bagagen.