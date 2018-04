Ribepasset er vendt tilbage

Ribe: For år tilbage var der klækkelige rabatter og gode tilbud at hente, hvis man som turist benyttede det såkaldte Ribepas under et besøg i Ribe.

Nu genindføres passet, og det sker efter ønske fra flere i den lokale turistbranche.

- Vi har haft nogle år, hvor vi i stedet har givet turisterne nogle andre muligheder, men når vi genindfører passet, handler det om, at vi på den måde giver turisterne en god oplevelse og en god rabat i Ribe, siger turistchef i Esbjerg Kommune og bureauleder hos VisitRibe, Jane Madvig Søndergaard.

Det er VisitRibe, der har genindført Ribepasset, som giver turisterne nogle rabatter, hvis de besøger Ribe Kunstmuseum, Ribe VikingeCenter, Vadehavscentret og Museet Ribes Vikinger, som er de attraktioner, der er med i tiltaget.

Det er Kathrine Jung, der har ansvaret for projektet, og hun har haft en klar mission.

- Vi har gjort meget ud af at skabe et produkt, som ser eksklusivt ud, så vi sender turisterne det rigtige signal. Det føler jeg er lykkes rigtig godt med det layout, vi har fået på det nye Ribepas. Man vil kunne se åbningstider, priser og andre relevante informationer, og turister får gode rabatter på attraktionerne samt informationer på en let og overskuelig måde, siger Kathrine Jung.

Ribepasset bliver udleveret på Danhostel, Hotel Dagmar, Ribe Camping, Den gamle Arrest, Storkesøen, Weis Stue og Ribe Byferie, og er til de voksne turister og seniorerne, mens alternativet til børnefamilier er Behappy Pas, der er en del af samarbejdet omkring Legoland Billund Resort. Dette pas giver turister rabatter i Esbjerg Kommune på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Ribe VikingeCenter, Museet Ribes Vikinger og Vadehavscentret. Esbjerg Kommune er den eneste i Legoland Billund Resort, der har fire attraktioner med i tiltaget.

At det er en succes kan man høre ved at spørge de medvirkende attraktioner, for disse attraktioner oplever, at der er rigtig mange turister, der vælger at køre til Ribe udefra, lyder det fra VisitRibe.