Grundlæggeren af brugskunstvirksomheden Ib Laursen Aps. her ved et rejsegilde sidste sommer, hvor det i forvejen store firma udvide kapaciteten med to store haller på 5000 kvadratmeter. Arkivfoto: André Thorup

Brugskunstvirksomheden fra Øster Vedsted fik et mindre fald i omsætningen i 2018, og det afspejler sig også i et fald i overskuddet i et firma, der de senere år stort set kun har kendt til fremgang.

ØSTER VEDSTED: Brugskunstvirksomheden Ib Laursen Aps. har i de senere år stort set kun haft vækst i både omsætning og overskud, men i 2018 blev der sat en lille bremseklods i begge dele. Det ændrer dog ikke på, at den yderst velkonsoliderede virksomhed kom ud af året med et overskud på knap 26 millioner kroner - 25.860.000 - og det betegner virksomhedens direktør Peter Laursen som meget tilfredsstillende. Overskuddet på knap 26 millioner kroner skal ses i sammenligning med overskuddet på 2017-regnskabet, som var på knap 30,7 millioner kroner. - Vi havde et mindre fald i omsætningen i første halvår af 2018 på vort største marked i Tyskland. Så iværksatte vi en række tiltag markedsføringsmæssigt, og det betød at vi igen fik fremgang i omsætningen i andet halvår. Men da 50 procent af vores samlede omsætning er i Tyskland, Schweiz og Østrig kan et omsætningsfald ikke undgå at påvirke regnskabet og dermed overskuddet, konstaterer Peter Laursen. At brugskunstvirksomheden i Øster Vedsted er yderst velkonsolideret ses af virksomhedens egenkapital, som er vokset ganske markant. Fra godt 72 millioner kroner i 2017 til knap 93 millioner kroner i 2018.

Udbygning Samtidig er virksomheden godt i gang med en stor udbygning. Udbygningen af en ny stor lagerhal er færdiggjort, og i slutningen af året forventes virksomhedens nye 1380 kvadratmeter store administrationsbygning at stå færdig. I følge Peter Laursen har virksomheden i 2018 satset på at konsolidere sig, og det betyder også, at der ikke har været store udsving i salg og omsætning rundt om på de europæiske markeder, hvor firmaet sælger sit enorme udbud af alle former for brugskunst. Til gengæld er salget i Danmark steget. - 22 procent af vores omsætning stammer fra salg til danske kunder. 78 procent er salg i udlandet. I 2018 havde vi en pæn stigning i salget på det danske marked, oplyser Peter Laursen. Ib Laursen Aps. beskæftiger lidt over 50 heltids- og deltidsansatte medarbejdere.