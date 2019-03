I to år har væver Mona Lise Martinussen fra Ribe arbejdet på et vægtæppe, der nu er færdigt, og snart skal til Christiansborg, hvor det skal hænge i Alternativets grupperum. Foto: André Thorup

Et 2 x 2,60 meter stort, vævet vægtæppe til Alternativets grupperum på Christiansborg er nu helt færdig hos Ribe-væveren Mona Lise Martinussen. Tæppet er lavet ud af lydfiler fra et to timer langt gruppemøde.

Ribe: Om kort tid kan Alternativet hænge et stort, vævet tæppe med en to timer lang samtale mellem partiets medlemmer op i grupperummet på Christiansborg. Derudover er der fem spørgsmål vævet ind i motivet, og selv om det lyder specielt, så er det ikke desto mindre lykkedes den erfarne væver Mona Lise Martinussen fra Ribe at koge det hele til et farverigt, vævet tæppe på 2 x 2,60 meter. Mona Lise Martinussen har arbejdet på værket i to år før det i denne uge endelig blev meldt færdigt, hvorefter en lang række gæster har været på besøg for at se det færdige, helt imponerende arbejde. - Alternativet har fundet frem til mig igennem tekstillauget, der er en landsdækkende forening, og det er Alternativet, der har bestemt, hvordan motivet skulle være, siger Mona Lise Martinussen og forklarer, at det er den danske kunstner Arendse Krabbe, der har været hendes kontakt på vegne af Alternativet. Den runde, nederste del af tæppet er en lydudskrift af et to timers gruppemøde hos Alternativet, mens den øverste del er fem spørgsmål stillet af forskellige politikere, også vævet som lydfiler. Derudover er der filer med baggrundsstøj og skrammel fra borde og stole vævet ind, og Mona Lise Martinussen forklarer, at det er vævet så præcist, at en dygtig fonetiker godt vil kunne høre eller læse spørgsmålene.

Ribe Væv Billedvæveren Mona Lise Martinussen kan til december fejre 25 år jubilæum med sin virksomhed, Ribe Væv.Ribe Væv, der har til huse på Koldingvej, er også med til Kunstrunden Sydvestjylland, der finder sted 19., 20. og 21. april.

Rundt om de vævede lydfiler fra et to timer langt gruppemøde har Mona Lise Martinussen vævet flere spørgsmål ind i udkanten af tæppet, der danner en ramme om de 2 x 2,60 meter, tæppet fylder. Foto: André Thorup

25 år Mona Lise Martinussen har arbejdet på projektet i to år fra sin store væv, som hun til december kan fejre 25 år som væver sammen med. Hun har endnu ikke helt overblikket over det brugte antal timer, men hun har ikke vævet andet ved siden af, og selv om hun er glad for, at det endelig er helt færdigt, så fortryder hun langt fra, at hun sagde ja til arbejdet. - Det har været udfordrende, men det har virkelig været sjovt at lave. Jeg hører gerne musik, samtidig med at jeg væver, og så glemmer jeg alt omkring mig, og så kan verden egentlig ramle sammen omkring mig uden at ville opdage det, siger Mona Lise Martinussen, der nu er klar til at sætte gang i flere nye projekter. - Jeg har flere opgaver, blandt andet for en kirke i Næstved. Så er jeg med i Kunstrunden, hvor jeg holder åbent hus. Der skal jeg også have noget i gang, for der ikke noget grimmere end en tom væv, siger hun.