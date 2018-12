Ribe-udgravning i top 10 over vigtigste arkæologiske fund i 2018

Et enormt, offentlig toilet fra 1400-tallets Ribe er blandt de arkæologiske fund, der har fundet vej til Slots- og Kulturstyrelsens Top 10 over de vigtigste, arkæologiske fund i 2018. Det samme har en enorm våbensamling, en kæmpemæssig gravplads, en ældgammel kirkegård og selveste herremanden Niels Bugges ridderborg.

- Ingen ved rigtigt, hvordan det har set ud, men man har under udgravninger fundet store egeplanker, der formentlig har været brugt i forbindelse med latrinerne. Stenene i slippen var slidt af lædersko, og fordi der ikke kunne køre hestevogne her kan man se, at der har været meget trafik af mennesker, siger Morten Søvsø, og forklarer, hvordan man ved at kombinere den nye viden med ældre matrikelkort efterhånden kan stykke karréens historie sammen.

- Det offentlige toilet er første gang omtalt i år 1500, mens selve kvarteret er omtalt i år 1440, så jeg vil vurdere, at toiletterne formentlig er fra omkring år 1400, siger overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø. Han forklarer, at der har været tale om en meget stort toiletbygning på omkring 100 kvm, som var en form for hus, bygget ud over Ribe Å med huller i.

Udgravningen, som skulle foretages inden der skulle støbes gulv, viste, at huset havde en lang og dynamisk historie med flere om- og tilbygninger, og tydeligt slid på stenenes overflade på vej ned mod Ribe Å viste, at slippen engang var stien ned til Ribes offentlige latriner.

Under sommerens arbejde med at renovere en del af Ribes store Quedens-kompleks til nyt Jacob A. Riis-museum, fandt man lige under gulvet vejen til Ribes 700 år gamle, offentlige toiletter.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen blev der i 1582 anvendt 1500 tagsten til et nyt tag til det offentlige toilet, så der må have været tale om en større konstruktion. Arkiverne viste desuden, at latrinerne var kønsopdelt, og sliddet på de såkaldte piksten (håndstore marksten), som arkæologerne fandt i slippen ned mod åen, afslørede, at stedet blev flittigt brugt.

Øget viden

Arkæologiske udgravninger foretaget inde i huse er ikke noget, der bliver arbejdet meget med sammenlignet med udendørs udgravninger, og dette er også en af årsagerne til, at Sydvestjyske Museer blev opfordret til at indsende infos om denne udgravning til Slots- og Kulturstyrelsen.

Top 10-listen bliver til ved, at landets 27 museer selv indstiller deres mest bemærkelsesværdige udgravning for det forgangne år, hvorefter arkæologer fra fortidsmindekontoret hos Slots- og Kulturstyrelsen foretager en afstemning for at finde frem til de bedste 10.

- Der er som regel stor enighed om de 10 på listen, men det er vigtigt at påpege, at man ikke ser dette som en liste over de 10 mest betydningsfylde fund. Vi ser det mere som en form for julehyggeliste over udgravninger, vi godt kunne tænke os mere opmærksomhed omkring, og som vi mener kan give en øget viden om Danmarkshistorien i den brede offentlighed, siger specialkonsulent, arkæolog, Ph.d. Anne Nørgård Jørgensen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Hun forklarer, at man har valgt ikke at prioritere de 10 fund, men at man dog mener, at der øverst på listen skal plads til udgravningen af en kultbygning ved Stavnsager Høj nær Fæsted uden for Ribe fra cirka år 150-450 efter vores tidsregning, som Museet på Sønderskov i Brørup har stået for.

Anne Nørgård Jørgensen uddyber, at udgravningen af kultbygningen ved Stavnsager Høj og de mange våben, der er sat i jorden omkring bygningens stolper, er et fund af international karakter.