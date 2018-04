Ribe største bilhus klar om en måned

Med den meget synlige placering af det nye bilhus i to etager ud til Varde Hovedvej forventer man hos Wind Automobiler mere end at fordoble salget af brugte biler - fra nu 400 til i nærheden af 1000 om året.

RIBE: Byggeriet har været i gang siden august sidste år, og nu er håndværkerne ved at lægge de sidste hænder og den sidste finish på det 3700 kvadratmeter store bilhus, som rummer Wind Automobiler i Ribe.

Om cirka en måned - i midten af maj - forventer indehaveren af firmaet, René Wind at slå dørene op i det, der givetvis bliver Ribes største bilhus, og ét af de største bilhuse for nyere brugte biler i Danmark.

- Nu ligger det jo ikke til vestjyder at prale, så jeg nøjes med at glæde mig over, at vi får langt bedre plads og bedre faciliteter til at præsentere bilerne. Men med 750 kvadratmeter værksted og 2000 kvadratmeter lager og vaskehal får vi også meget bedre faciliteter til alt det uden om bilsalget, og samtidig ansætter vi nye folk på værkstedet, så vi i fremtiden tager alle bilmærker ind til reparation og service, fortæller René Wind.

Medarbejderstaben i bilhuset fordobles. Fra hidtil fem medarbejdere til ti, og på værkstedet er Benned Bennedsen ansat som leder og værkfører, og den 1. maj starter en ny sælger i firmaet.