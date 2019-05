Ribe-roere samlede sækkevis af affald i åen

RIBE: Der var masser af ungdommeligt engagement og entusiasme - plus grønne affaldssække - med i kajakkerne, da knap tyve unge medlemmer af Ribe Roklub mandag sidst på eftermiddagen roede ud på Ribe Å for at rense åen for affald. Medlemmerne af Ribe Roklub havde assistance af medlemmer af Ribe Sejlklub, som stillede et par joller til rådighed, ligesom fem frivillige medlemmer af Ribe Brandvæsen også med brandvæsenets hurtiggående gummibåde assisterede med affaldsindsamlingen.

Og der gik ikke mange minutter før de første affaldssække var fyldt.

Ti meter fra roklubbens anløbsbro samlede 13-årige Matilde Byskou Hansen sammen med sin klubkammerat Signe Kirkedahl Nielsen en hel sæk fyldt med affald. Øldåser, flasker, en gammel hat plus en masse affald, som lå inde ved bredden, bag en motorbåd.

- Det er bare ikke i orden, at man smider affald i naturen. Det er ulækkert, og derfor er det godt, at vi gør rent i dag, siger Matilde, som først er startet med at ro kajak i år.

Anne Reinholdt, leder i Ribe Roklub, siger at hun og nogle andre fra klubben fik ideen til affaldsindsamlingen efter sidste års Tulipanfest.

- Vi roede en tur og kunne så se, hvor meget affald, der lå og flød i åen. I år fik vi så en henvendelse fra det landsdækkende Ren Natur-projekt om at være med her, og her i dag kan vi jo se, hvor meget affald, der flyder i åen. Vi vil gøre det til en årligt tilbagevendende tradition, og for os i klubben er det samtidig en god anledning til at både vores ungdomsroere og voksne roere er sammen om et projekt, som både gavner naturen og giver et godt sammenhold i klubben, siger hun.