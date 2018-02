Ribe-politiker fejrede juleaften i byrådssalen

Vedtagelsen af den såkaldte dynamiske parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg glædede byrådsmedlem Preben Rudiengaard (V) så inderligt, at han mente, at juleaften var indtruffet tidligt.

Esbjerg Kommune: Venstres Preben Rudiengaard var glad som en julegris med krølle på halen, da Esbjerg Byråd på sit seneste møde vedtog at bruge 600.000 kroner på den såkaldte dynamiske parkeringshenvisning til både Ribe og Esbjerg.

Ud over, at detailhandlen og turisthvervene længe har ønsket forbedrede parkeringsinformationer til turister og andre ikke lokalkendte bilister, var det især trafiksikkerhed, Preben Rudiengaard fokuserede på.

- Jeg føler nærmest, det er juleaften i dag. Jeg bor i centrum af Ribe og færdes ofte på gåben omkring domkirken, hvor jeg bemærker tyske turister, der kører rundt og rundt om vores vartegn eller fortsætter i afmagt ned ad sidegaderne til fare for børn og andre i jagten på et sted at parkere. Den dynamiske parkeringshenvisning er en kæmpe lettelse for os i Ribe. Vi er dødtrætte af at færdes med livet i hænderne, og nu får vi så her første skridt på vejen til en løsning af problemerne, lød det fra Preben Rudiengaard, der dog også kunne dele sin erfaring om parkeringssituationen i Esbjergs midtby:

- Forleden skulle jeg i Musikhuset i Esbjerg, og der kunne jeg sgu heller ikke finde en parkeringsplads. Så stort tillykke til os alle - en stor sten er faldet fra mit hjerte nu, da jeg har håb om at bevare mit helbred, sagde Rudiengaard, mens borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) trak på smilebåndet og glædede sig over, at byrådet havde magt til at flytte juleaften frem.