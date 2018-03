Ribe og Esbjerg fusionerer på handicapområdet

Én pårørendeforening?

Udviklingscenter Ribe har lige nu én forening for pårørende til de fysisk og psykisk udviklingshæmmede beboere, som hører under centret i Ribe. I Esbjerg og Bramming er tilbuddene til beboerne spredt ud på et større geografisk område, så her er der pårørendeforeninger for de enkelte afdelinger af beboere.Formand for Pårørendeforeningen i Ribe, Anton Pedersen siger, at han håber på, at de pårørende efter den kommende fusion kan blive enige om at oprette én samlet pårørendeforening. Det vil være det mest slagkragtige for os som pårørende, mener Anton Pedersen.