Ribe-loge jubilerede og uddelte 89.000 kroner

13 foreninger, som primært er humanitære foreninger, fik hver en håndrækning, da de to Odd Fellow loger i Ribe fredag markerede 200 års jubilæet for grundlæggelsen af Odd Fellow Ordenen.

RIBE: Med 117 logebrødre i Broderloge nr. 58 Riberhus har Ribe én af landets største loger inden for Odd Fellow Ordenen - og med 83 logesøstre i den kvindelige gren af ordenen er Søsterloge nr. 38, Sct. Catharina også én af de helt store loger for kvinder. Mange af logebrødrene og søstrene var med fredag eftermiddag, da logebygningen i Sct. Peders Gade var fyldt næsten til sidste plads. Det var for at markere 200 års jubilæet for grundlæggelsen af Odd Fellow Ordenen, og det blev samtidig markeret med uddeling af i alt 89.000 kroner i støtte til 13 foreninger - primært humanitære foreninger, plus tre legater på hver 2000 kroner til tre lokale ildsjæle.

Blandt dem det 80-årige ægtepar, Jens og Sigrid Jensen, som var indstillet af Ellen Tønder fra Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp. Da Jens og Sigrid Jensen for 19 år siden stoppede med at drive landbrug satte de sig for at hjælpe flygtninge på en helt lavpraktisk måde. Ved at istandsætte brugte cykler.